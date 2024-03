Focus su Lautaro Martinez oggi sulle pagine del Corriere dello Sport, secondo cui l'argentino ha trascorso dopo l'eliminazione le 72 ore più complesse dell'avventura interista sentendosi complice della sconfitta per il rigore calciato male contro lAtletico.

Una ferita profonda, ma l'argentino ieri ha giocato comunque da leader, in una serata di nuovo non facile nella quale ha avuto un paio di occasioni non concretizzate. Ha però dimostrato grande generosità anche contro il Napoli, orchestrando i contropiede quando doveva e chiamando il sostegno della sua gente dopo l'1-0 di Darmian, fino a prendersi la meritata standing ovation al momento del cambio.

Il rinnovo? Ne ha parlato Marotta nel pre-partita, c'è aria di prolungamento a cifre più alte, circa 10 milioni di euro comprendendo i bonus legati ai traguardi sportivi. Secondo il quotidiano non manca molto alla fumata bianca.