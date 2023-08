Robin Gosens, ex esterno dell'Inter, si è concesso ai microfoni di Kicker dopo l'esordio in Bundesliga con la maglia dell'Union Berlino. "Sono stato subito contagiato dalle emozioni. Sono stato accolto molto bene, in effetti, da tutti coloro che hanno a che fare con in club.E da un punto di vista sportivo, è stato ovviamente folle iniziare con un 4-1. È passata solo una settimana, ma sembra un anno".

"La mia scelta di venire qui? Ho una situazione familiare delicata perché aspettiamo il nostro secondo figlio a novembre. Ne abbiamo parlato apertamente io e mia moglie e abbiamo convenuto che gli aspetti positivi superavano quelli negativi - ha aggiunto -. La differenza tra Serie A e Bundesliga? Qui il gioco è più selvaggio, non così tattico come in Italia. L'intensità qui è più alta".

Gosens parla anche della cifra record spesa dal club per acquistarlo. "Senti una grande responsabilità. Sai da dove viene l'Union e come ha lavorato per arrivare fin qui. Sai che 15 milioni di euro non vengono spesi facilmente dall'Union. Se sono arrivati a questo punto è stato grazie al grande lavoro degli ultimi anni", conclude l'ex Inter.