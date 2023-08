Il Benfica non vuole lasciare nulla di intentato per Anatoliy Trubin e prova l'assalto: secondo Mais Futebol, infatti, Rui Pedro Braz, direttore sportivo del club lusitano, è volato ieri a Londra, dove lo Shakhtar Donetsk domani giocherà un'amichevole contro il Tottenham, per discutere coi vertici del club ucraino. Il giovane portiere ucraino è valutato intorno ai 20 milioni di euro, valore che ha frenato le velleità anche dell'Inter. La trattativa di Trubin è vista dal Benfica come complicata, soprattutto a causa del prezzo in questione. Tuttavia, i due club hanno un buon rapporto, il che può facilitare le conversazioni.

