Antonio Conte è tornato a dirigere il suo Tottenham in allenamento dopo l'operazione alla cistifellea, ma il suo rientro in panchina potrebbe essere posticipato. L'ex Inter infatti potrebbe non esserci nella prossima partita di campionato contro il Leicester, come confermato dal vice Stellin in conferenza stampa. "Antonio è tornato questa mattina al campo ed è stato con noi. Deve però prendersela comoda per un po'. Siamo stati molto felici di incontrarlo di nuovo durante un allenamento.