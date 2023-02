C'è una data per l'incontro tra José Mourinho e la proprietà per impostare la prossima stagione? Incalzato da Sky Sport sul futuro dello Special One, Tiago Pinto preferisce non addentarsi troppo nell'argomento rimanendo sul vago: "Lo incontro tutti i giorni ad ogni ora, pranziamo sempre insieme - le parole del general manager della Roma -. Negli ultimi otto giorni ho parlato tre volte e mi hanno sempre chiesto la stessa cosa.