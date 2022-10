Cuori nerazzurri da parte del presidente dell'Inter Steven Zhang nella notte di Fiorentina-Inter 3-4. Dopo aver assistito dalla tribuna del Franchi all'emozionante vittoria in extremis della squadra di Inzaghi, il numero uno del club di Viale della Liberazione ha pubblicato due storie su Instagram in giro per Firenze: "Not for everyone", il messaggio accompagnato da un cuore nero e uno azzurro, poi uno scatto più artistico con vista sulla Cattedrale di Santa Maria del Fiore.