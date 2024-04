Sparito dai radar del Porto dopo la gara di Londra contro l'Arsenal, Mehdi Taremi appare sempre più ai margini del progetto tecnico di Sergio Conceicao, che l'ha utilizzato solo per 55' da quando è rientrato dalla Coppa d'Asia. Una scelta, almeno a sentire il tecnico portoghese, legata alla condizione fisica più che al mercato, dato che l'iraniano sarà interista dal 1° luglio: "Lui è sempre stato concentrato - ha assicurato Conceicao in conferenza stampa -. Quando non è stato convocato per un problema tecnico, è stato perché non stava benissimo fisicamente. Ma ha tanta voglia di giocare, come anche tutti i componenti del gruppo. Se sta bene, sarà convocato".

