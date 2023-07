Sono sei le caselle da riempire nel mercato in entrata dell'Inter. Le conta oggi Tuttosport: due portieri, un "braccetto e un estarno alto a destra, un centrocampista e il centravanti. Ovviamente la situazione tra i pali è così considerata per la situazione di Onana, ormai in partenza, mentre se dovesse partire Gosens ci sarebbe da cercare un sostituto anche a sinistra.

La priorità resta sostituire il partente Onana. Con Sommer. Per Trubin la strada è più complicata. Ovviamente c'è il nodo Lukaku. Nei piani di Inzaghi una pietra angolare della nuova stagione.