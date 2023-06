Archiviata non senza profonda delusione la sconfitta in finale di Champions League, l'Inter ora deve fissare nuovi obiettivi, e lo farà nel primo vertice di mercato, in previsione della sessione estiva ormai alle porte, tra Simone Inzaghi e la dirigenza, necessario per pianificare le strategie e individuare le priorità della squadra per la prossima stagione. Come da qualche anno a questa parte, la prima domanda sarà la stessa: resteranno tutti i big? Secondo la Gazzetta dello Sport, il sorprendente cammino in Europa permetterà al club di evitare il sacrificio di un top per sistemare i conti entro il 30 giugno, come accaduto in passato, e se arriveranno offerte importanti, verranno valutate con serenità. A tal proposito, si legge sulla rosea, a oggi l'uomo mercato nerazzurro è André Onana, con il Chelsea che confermerà l'interesse nell'appuntamento segnato in agenda per discutere di Lukaku e non solo. Il camerunese vale 70 milioni di euro per i nerazzurri, che solo di fronte a una proposta indecente comincerebbero a cercare un'alternativa di valore: si è detto spesso di Guglielmo Vicario dell’Empoli come obiettivo numero uno, ma alla lista va aggiunto anche Yann Sommer, esperto portiere svizzero del Bayern che non ha intenzione di fare il secondo di Neuer.

Oltre all'ex Ajax, va tenuta d'occhio la situazione di Robin Gosens, che vorrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista come finora non gli è riuscito a Milano, complice la crescita esponenziale di Federico Dimarco. Il club di Viale della Liberazione, in caso di addio del tedesco, vuole monetizzare e quindi è disposta a parlarne solo in caso di cessione definitiva. E intanto si è già cautelata facendo alcuni sondaggi, in primis con il Monza per Carlos Augusto, una delle rivelazioni stagionali della squadra di Raffaele Palladino.