L'Inter ha deciso di puntare su Bento. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport, secondo cui il portiere brasiliano, che ha appena conquistato il titolo statale con l'Athletico Paranaense da protagonista nella sfida di ritorno contro il Maringa (triplice parata divenuta già virale), è la scelta della dirigenza nerazzurro per il dopo Sommer.

I nerazzurri sono arrivati ben prima degli altri, ma nel frattempo Bento ha anche esordito in nazionale maggiore e gli spasimenti si sono moltiplicati. Ci sono diverse squadre di Premier e Liga, anche se non il Chelsea a quanto pare. Esiste una clausola da 60 milioni di euro, anche se la cifra su cui doversi orientare non è quella. Ne "basterebbero" 20, comunque troppi per l'Inter in questo momento. Molto dipenderà da come si riempiranno le altre caselle nella rosa e dalle reali possibilità di spesa.

L'annata di Sommer non fa sì che ci sia un'urgenza tra i pali. Audero, in ogni caso, non verrà riscattato. L'idea sarebbe quella di prendere Bento e farlo stare per una stagione alle spalle di Sommer, di cui nel 2025 scadrà il contratto. Ha già funzionato con Onana, che alla fine si è preso il posto dopo pochi mesi scalzando Handanovic e soprattutto era successo con Julio Cesar dopo sei mesi di "parcheggio" al Chievo Verona.

Proprio l'ex interista pare abbia avuto un ruolo nella scelta di Bento, che tra l'altro ha passaporto italiano e non ha mai perso il gradimento verso la soluzione interista.