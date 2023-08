Lautaro Martinez ha iniziato col botto la sua stagione: il nuovo capitano dell'Inter ha infatti realizzato una doppietta contro il Monza nella prima partita di campionato. Come riportato in Argentina, il Toro ha siglato fin qui 152 reti in carriera e si classifica al terzo posto nella classifica mondiale dei goleador under 25 alle spalle solo di Mbappé (280) e Haaland (213). Ma non solo. Nel 2023, finora, nessuno ha fatto meglio di lui. Lautaro ha segnato un gol ogni 89.81 minuti giocati: una media superiore anche a quella di Osimhen (un gol ogni 92.58 minuti), Mbappè (un gol ogni 95.59 minuti), Haaland (un gol ogni 101.47 minuti).

