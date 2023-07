Intervista della Gazzetta dello Sport a Giovanni Carnevali. L'a.d. del Sassuolo ha risposto a Lotito su Berardi e ha commentato la cessione di Frattesi all'Inter. "Berardi non lo vendono oltre al fatto che chiedono una cifra spaventosa e poi l’anno scorso ha stracciato un contratto fatto con la Juventus", aveva detto il numero uno della Lazio.

Alle parole di Lotito cosa vorrebbe rispondere?

«Che è stata un’uscita inelegante. Domenico oltre ad essere un campione è un professionista serio: certe affermazioni non fanno parte della realtà. Dico un’altra cosa: l’anno scorso, per esempio, praticamente tutte le big hanno chiesto informazioni su Domenico. Tutte tranne la Juventus. Quindi…».

Negli anni passati, però, è vero che Berardi ci ripensò sulla Juventus, giusto?

«Ma questa è una cosa che si dice da tempo. Era giovane, ci fu un avvicinamento importante con i bianconeri ma lui fece altre scelte, restando con noi».

Questa, di stampo etico, è una sorta di “ribellione” alla quale si sta assistendo nel calcio odierno: Mbappé, Lukaku, Bonucci. Insomma, le società non vogliono più sottostare al potere smisurato dei giocatori.

«Tema delicato ma anche molto importante. Ci sono molte società calcistiche in difficoltà e il fatto che abbiamo più potere sui calciatori mi pare giusto. E mi pare anche ora. L’importante è fare sempre tutto con estremo buonsenso».

E l’Arabia che tutto piglia?

«Non riesco ancora a immaginare quale possa essere il futuro là. Con la lista di giocatori che hanno portato nel campionato, le cose non cambiano, non bastano: dovrebbero rifare proprio un bel po’ di squadre. Certamente cifre del genere destabilizzano il nostro campionato…».

Le dispiace per aver dovuto “mollare” Frattesi?

«Il Sassuolo ha dimostrato che si può stare a lungo in A valorizzando i propri giocatori. Rispondendo: non sono dispiaciuto. Sono contento. Anzi felice per lui».