Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, si proietta alla prossima stagione che partirà con il match di San Siro contro l'Inter.

Il Monza lavora da lunedì a Ponte di Legno: quali sono le prime sensazioni?

«Ho trovato i ragazzi allenati, sono stati bravi a seguire il programma che avevamo lasciato. Grandi professionisti, sembra di non aver mai staccato».

Quattro nuovi acquisti: un pensiero per ciascuno?

«La conferma di Armando Izzo era fondamentale, per noi è un top player. Giorgio Cittadini è un profilo giovane, un centrale di sinistra, è un ragazzo molto equilibrato. Ci mancava uno con le caratteristiche di Roberto Gagliardini, viene qui per riscattare gli ultimi due anni in cui ha giocato poco, è nel pieno della sua maturità. Valentin Carboni è un talento puro da affinare: ci punto, come su Samuele Vignato. Sono i trequartisti del futuro».

La stagione che arriva come sarà?

«Più difficile, dovremo lavorare di più».

