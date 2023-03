Ci saranno alcuni cambi di formazione tra i nerazzurri in vista di Spezia-Inter di stasera. Rispetto alla sfida con il Lecce, secondo Tuttosport potrebbe esserci spazio per De Vrij al posto di uno tra Acerbi e Bastoni, mentre a centrocampo Brozovic si piazzerà in mezzo a Barella e uno tra Mkhitaryan e Calhanoglu.

Dumfries e Gosens pronti per giostrare sulle fasce, in porta potrebbe andare Handanovic e non Onana.