Questa sera tra gli osservati speciali ci sarà anche Gaetano Oristanio, stellina i proprietà dell'Inter girato al Cagliari in prestito in questa finestra di mercato. Dopo le esperienze nelle giovanili nerazzurre e la parentesi al Volendam, il fantasista mancino è volato in Sardegna per lanciarsi definitivamente nel calcio che conta.

"A Ranieri piace, gli piacciono i suoi strappi in progressione, gli piace il suo piede sinistro, gli piace il fatto che Gaetano non si risparmia mai e corre più che può - sottolinea La Gazzetta dello Sport -. Lo usa da falso centravanti. E oggi gli darà sicuramente spazio. L’Inter osserva, interessata. Tanto che si è tenuta la forza del controriscatto a giugno. Stessa cosa che ha fatto con Giovanni Fabbian col Bologna. I talenti devono crescere e solo giocando possono riuscirci". E l'Inter sarà lì, a sfidarlo ma anche a guardarlo con attenzione.