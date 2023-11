Nulla di grave per McKennie, che oggi tornerà a Torino. Il centrocampista della Juventus ha lasciato il ritiro Usa per una tendinopatia al ginocchio sorta dopo il 3-0 a Trinidad & Tobago nel match di andata dei quarti di Concacaf Nations League. Il centrocampista, quindi, salterà il match di ritorno e farà rientro in Italia, ma dalla Juventus - secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport - fanno filtrare ottimismo per la sua presenza contro l'Inter. Stop solo precauzionale.