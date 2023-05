In vista della Fiorentina, per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo a Roma, Inzaghi tiene in caldo Samir Handanovic. Come spiega la Gazzetta dello Sport, per il capitano potrebbe essere l'ultima chance di alzare un trofeo giocando da titolare considerando che poi a Istanbul il posto sarà di Onana.

Dopo aver saltato la semifinale di ritorno con la Juve per squalifica, Handanovic tornerà tra i pali con l'obiettivo si sbarrare la strada ai viola: "Samir merita di essere protagonista anche per come ha aiutato Onana a inserirsi nel mondi Inter dopo l'ascesa del camerunese. comportandosi da vero capitano e leader come più volte sottolineato da Inzaghi. Che in attacco ripartirà da Lautaro-Dzeko: nelle notti di gala, sono loro ormai la coppia designata", si legge.