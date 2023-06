Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo in entrata dell'Inter è Davide Frattesi, per il quale c’è stato un incontro proprio ieri sera con il Sassuolo. "Il centrocampista è il preferito, per diverse ragioni. Lui stesso, ieri, dal ritiro della Nazionale ha fatto capire di voler restare in Serie A, nonostante l’interesse di diversi club stranieri - si legge -. L’Inter si sente avanti a tutti. Con il Sassuolo il dialogo è aperto e ieri sera ha vissuto un’altra tappa importante.

I dirigenti nerazzurri hanno offerto la disponibilità a trattare come contropartita due giovani: Fabbian e Mulattieri. Ed è il secondo la pista preferita, quella su cui concentrarsi". La valutazione di Frattesi è di 30 milioni: si tratta sulla formula.