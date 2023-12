Steven Zhang vuole lo scudetto a tutti i costi, ma dall'estate 2020 Suning ha chiuso i rubinetti e costretto la dirigenza nerazzurra a barcamenarsi tra mille difficoltà per allestire squadre competitive. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, sottolineando la ferrea volontà del presidente di portare a casa la seconda stella. Uno scudetto agognato da Zhang, che però manca dall'Italia da giugno: telefonate, messaggi, ma pure zero rifornimenti per il mercato.

Per il Corsport, l'Inter ha sicuramente l'organico migliore del campionato, ma non è assolutamente perfetto: basti guardare all'attacco o ai problemi a destra con Cuadrado. Ma per gennaio non ci sono risorse - assicura il quotidiano romano -, quindi si andrà alla ricerca esclusivamente di prestiti gratuiti.

In tutto ciò, resta il rebus relativo al futuro di Suning nell'Inter, con il prestito di Oaktree in scadenza e una soluzione ancora da trovare. E non è scontato che l'Inter possa continuare anche in futuro a lottare per i più alti traguardi tra ristrettezze e criticità varie come fatto finora...