"Un muro impossibile da buttare giù. Sembrava l’Inter di Mourinho. Era l’Inter di Inzaghi". Lo scrive il Corriere dello Sport dopo il passaggio del turno dei nerazzurri che hanno eliminato il Porto. "Cuore, orgoglio e resistenza. Una partita infinita in cui, negli ultimi sette minuti di recupero, sono serviti il piedone di Dumfries sulla linea per respingere Marcano e il tuffo di Onana, con l’aiuto del palo, per sventare l’ultimo tocco di Taremi prima che Grujic colpisse la traversa. Da brividi e con il cuore in tumulto, Simone ha centrato l’ingresso ai quarti di Champions, riportando i nerazzurri tra le prime otto d’Europa dodici anni dopo l’ultima volta".