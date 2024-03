Pessimismo per le condizioni di Arnautovic e Carlos Augusto. Questa mattina verranno svolti gli esami per entrambi e si chiariranno le situazioni: risentimento ai flessori della coscia destra per l'austriaco e affaticamento al polpaccio destro per il brasiliano. Forfait scontato per l'ex Bologna, ma pure l'ex Monza non sembra potercela fare per Madrid.

Come spiega il Corsport, Inzaghi almeno può consolarsi con l’aver salvaguardato il serbatoio di Lautaro, Pavard e Dimarco: in Spagna saranno in campo dal 1'. Recuperati ormai totalmente anche Acerbi, Calhanoglu e Thuram.