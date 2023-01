" Caro Stefano Sensi" . L’incipit è sempre uguale, marchio di fabbrica di Luigi Garlando nel suo spazio personale "con questa mia", tra le colonne di Sportweek , che oggi dedica al centrocampista interista in prestito al Monza, ancora una volta sfortunatamente infortunato. "Voglio augurarle un 2023 generoso con i suoi sogni, nella speranza che, nella notte di San Silvestro, insieme all’anno vecchio, lei sia riuscito a bruciare la sfiga che la perseguita con accanimento”. Tra un infortunio e l’altro che la penna della Rosea elenca, il centrocampista di Urbino "ha sofferto dieci infortuni muscolari che hanno fatto perdere in totale oltre 200 giorni di campo nelle ultime tre stagioni. Totale al quale vanno aggiunti i giorni out per l’infortunio al piede, quello alla mano, la lesione al legamento collaterale mediale, la gastrointerite, e la bruttissima frattura al perone", ultima di una lunga lista che il collega tra queste righe auspica possa essere stracciata. "Caro Sensi, se il calcio italiano ha un Giobbe, perseguitato dalla mala sorte e votato alla stoica sopportazione, questo qualcuno è lei. Tremenda anche la botta di Euro ’21…”. Episodio che tutti ricordiamo: la convocazione di Mancini all’Europeo e il solito problema muscolare ad interporsi e la sostituzione obbligata di Matteo Pessina, protagonista poi del “favoloso trionfo di Wembley - ricorda -.

La sfortuna le ha negato l’avventura più gratificante della carriera. Invece di disperarsi, lei ha sempre commentato con grande serenità e grande eleganza i colpi della sorte, compreso l’ultimo. E di questo voglio renderle onore. Oggi lei avrebbe dovuto affrontare l’Inter, che l’ha ceduta in prestito a inizio stagione. Una partita non banale che avrebbe affrontato con grande orgoglio. L’occasione per incrociare i vecchi compagni è sfumata, ma anche in questo caso, lei ha accettato la frustata del destino con spirito positivo", riferendosi alla parole espresse dal giocatore che escludeva eventuali 'sassolini da togliersi' nei confronti degli interisti. "Parole sagge e responsabili che valgono da ispirazione. Per questo, caro Sensi, la ringrazio e mi complimento, sicuro che il nuovo anno saprà smarcarsi dai precedenti e offrirle le soddisfazioni che merita".