Il Torino mette gli occhi su Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli tra i giocatori più in vista della formazione di Paolo Zanetti. Ieri pomeriggio, riporta Tuttosport, Davide Vagnati, direttore tecnico della compagine granata, era presente in compagnia di Emiliano Moretti, suo braccio destro, sugli spalti dell'U-Power Stadium per assistere al match tra Monza ed Empoli, con occhi puntati sul giocatore biancoazzurro il cui futuro, anche alla luce delle parole dell'agente Mario Giuffredi, sembra ormai più lontano dalla Toscana.