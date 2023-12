Martedì 2 gennaio 2024 sarà lutto cittadino a Nosate in occasione dei funerali di Nicolò Sposaro, il 22enne morto in un incidente stradale il 27 dicembre. Le celebrazioni si terranno alle 10.30 nella chiesa parrocchiale del paese in provincia di Milano, dove nel piazzale saranno presenti almeno 400 tifosi della curva dell'Inter: Nicolò era infatti un grande appassionato di calcio e un tifoso interista sempre presente in Curva Nord. Faceva parte del gruppo Brigata 1908.

Nicolò era alla guida della sua auto quando si è scontrato contro un guard rail e ha perso la vita. Nell'incidente, avvenuto nella notte del 27 dicembre alle 2.10 sulla strada statale 36 direzione Malpensa all'uscita di Buscate nord, era presente anche un suo amico di 19 anni di Boffalora Ticino che è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate.