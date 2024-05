Dopo la lettera delle big di Serie A a Casini, è arrivata la replica della Lega Serie A. Come evidenzia l'ANSA, "le proposte d'autonomia sono portate avanti su mandato di tutti i club e il documento non è mai stato rappresentato pubblicamente come votato all’unanimità”: Contrarie solo su campionato a 20 squadre. C’era stata al contrario condivisione e il contributo di tutti i club per la sua stesura”.

“Lo stesso documento rappresenta inoltre la base su cui, su mandato di tutti i club, si stanno portando avanti le proposte per ottenere quel maggior peso e autonomia che la Lega A rivendica da tempo”.

Sull'incontro con Abodi, "la Lega precisa inoltre che riguarda solo il tema della proposta di Agenzia governativa su cui tutti i club, senza esclusione, si sono espressi contrari”. Le parole riprese da Calcio e Finanza.