"Anche l'Inter sta cercando di capire se esistono dei margini di manovra già a gennaio". Lo scrive Niccolò Ceccarini nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb.com. "È chiaro che molto dipenderà anche dall'eventuale partenza di Gosens e Gagliardini. Ma c'è anche un'altra novità che riguarda Dumfries. L'esterno olandese piace da tempo al Chelsea che potrebbe anche fare un tentativo fin da subito senza aspettare l'estate.

La richiesta è molto elevata ma il club inglese ha la forza economica per far traballare l'Inter. Certo il problema sarebbe poi trovare un sostituto anche se in quel ruolo ci sono sempre Darmian e Bellanova. Per quanto riguarda invece Marcus Thuram la richiesta è di 10 milioni di euro. L’Inter vorrebbe provare ad anticipare l’operazione vista anche la concorrenza. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che non ha fretta di prendere una decisione, visto che a giugno si libererà a parametro zero".