"Quella a Riyadh è stata un’importante dimostrazione di forza, anche se la partita, fino a che le due squadre erano 11 contro 11, è stata piuttosto equilibrata. Chiaramente l’espulsione ha cambiato tutto e l’episodio è andato a favore dell’Inter" ha detto l'ex nerazzurro, Cristiano Zanetti a Tag24 e proposito della finale vinta qualche giorno fa dalla squadra di Inzaghi. "Ora questa squadra lotterà per lo scudetto, con un avversario sicuramente molto più forte del Napoli. Tra l’altro, la Juventus, è molto avvantaggiata dal fatto di non avere le coppe in questa stagione e può preparare ogni partita settimana per settimana" ha continuato.

A detta di tutti l’Inter è molto più forte della Juventus. Pensi però che sarà corsa a due fino alla fine della stagione?

"Assolutamente sì, e non credo nemmeno che sarà decisivo lo scontro diretto. Sarà una partita importante, ma che non definirà i ruoli all’interno di questo campionato. Sono sicuro che se la giocheranno fino alla fine, anche perché i bianconeri non hanno le Coppe europee e questo è un vantaggio importante, soprattutto a lungo termine".