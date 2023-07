Andrea Moretti, difensore classe 2002, lascia l'Inter a titolo temporaneo per un anno per raggiungere l'Aurora Pro Patria. L'annuncio è stato dato dallo stesso club di Busto Arsizio sul proprio sito ufficiale con questo comunicato: "Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il difensore Andrea Moretti - si legge -. Moretti, difensore classe 2002, arriva in prestito dall’Inter. Il difensore centrale con le giovanili nerazzurre ha disputato i campionati Under 17, Under 18 e una stagione da protagonista nel 2021/22 con 35 presenze in Primavera, conclusasi con il trionfo dello scudetto per l’Inter. Ha esordito anche in Youth League, la Champions League delle formazioni giovanili.

Nella passata stagione ha vestito la maglia della Pro Sesto, con la quale ha raccolto 20 presenze totali. Moretti ha firmato un contratto che lo legherà al Club bianco-blu fino al 30 giugno 2024. Benvenuto a Busto Andrea!".