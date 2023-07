La stagione 2023-24 del Monza, primo avversario dell'Inter in campionato, aprirà ufficialmente domenica 13 agosto, alle ore 21.15: i biancorossi di Raffaele Palladino, come stabilito dalla Lega Serie A, infatti, debutteranno in gare ufficiali all'U-Power Stadium per i 32esimi di finale di Coppa Italia contro la vincente di Reggiana-Pescara. Se i brianzoli dovessero strappare il pass qualificazione, si troverebbero di fronte una tra Genoa e Modena.