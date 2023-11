Weston McKennie, centrocampista della Juventus e della Nazionale statunitense, ha dovuto lasciare il ritiro della USMNT a causa di una tendinopatia al ginocchio sinistro. Trattasi, secondo quanto comunicato da US Soccer, di un riacutizzarsi di un problema precedente avvenuto dopo la partita contro Trinidad e Tobago. McKennie tornerà in Italia per essere valutato nelle prossime ore dallo staff medico bianconero. La sensazione, comunque, è che il rientro sia avvenuto a scopo precauzionale: non appare in dubbio per la sfida con l'Inter.