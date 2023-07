Voci di mercato anche per l'Inter Women di Rita Guarino, che sarebbe sulle tracce della 25enne centrocampista della Roma campione d'Italia Annamaria Serturini, una delle protagoniste della vittoria del primo storico Scudetto giallorosso. Al momento la giocatrice non sembra intenzionata a lasciare la Capitale, pur scadendo il suo contratto nel 2024. In ogni caso, le trattative sono rimandate al post-Mondiale.

