Dopo i continui colpi di scena, la telenovela di mercato arriva finalmente ai titoli di coda: Marcelo Brozovic è un nuovo giocatore dell'Al Nassr. Il centrocampista croato lascia l'Inter (che incasserà 18 milioni di euro dalla sua cessione) per legarsi al club saudita da un ricco contratto triennale che dovrebbe toccare complessivamente i 100 milioni di euro.

L'annuncio ufficiale arriva direttamente dai canali social dell'Al Nassr: "Tutti lo volevano, voleva solo noi", si legge nel tweet. "Non preoccupatevi, sono qui. Ho scelto l'Al Nassr" le parole pronunciate dal croato nel video di presentazione.

Everyone wanted him

He wanted ONLY us #BrozovićIsYellow

