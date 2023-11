"Da bambino non avevo un campione di riferimento, se devo pensare ad un esempio senza dubbio penso a mia mamma, ho sempre avuto in mente come giocava lei...e giocava bene". È uno dei passaggi dell'intervista rilasciata da Alexis Sanchez, protagonista del MatchDay Programme nerazzurro nel giorno di Inter-Frosinone.

LE LEGGENDE INTERISTE - "Ronaldo il Fenomeno per me è il numero 1 al mondo, ho giocato con tanti giocatori forti, ho visto da vicino Messi, Ronaldo, però lui è un’altra cosa, quando faceva quella finta e andava a mille all’ora era incredibile, una cosa bella da vedere nel calcio. Poi non posso non citare Zamorano, arriviamo entrambi dal Cile e mi è sempre piaciuta la sua grinta".

I GOL PIÙ IMPORTANTI - "Il gol più importante è sicuramente quello che ho segnato nella finale contro l’Argentina che ha consegnato al Cile la prima Copa America della sua storia. Poi c’è quello nel Clásico contro il Real Madrid e ovviamente la rete segnata al 121’ nella sfida di Supercoppa contro la Juventus".

L'INTER - "L’Inter è una squadra forte a livello mondiale che in questi anni è cresciuta tanto. Ha grandi tifosi che ci supportano sempre, loro danno la vita per questo Club e un giocatore che viene qui deve farlo per vincere".

