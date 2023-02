Romelu Lukaku attaccante di scorta. Secondo la Gazzetta dello Sport , Big Rom ha perso posizioni nelle gerarchie di Inzaghi in favore di Dzeko: sabato, contro l'Udinese, l'ex Chelsea sarà ancora titolare, ma con il Porto ci sarà spazio all'inizio per il bosniaco. "I guai fisici hanno inciso, certo. Ma più di tutto Lukaku sembrerebbe pagare il conto di una scelta sbagliata . La stagione al Chelsea, infatti, è diventata una specie di boomerang nella carriera del belga, che aveva lasciato Milano da re per provare a conquistare anche la Premier - si legge -. Ma in Inghilterra il feeling con Tuchel è svanito presto e Romelu è finito fuori dal progetto tecnico dei Blues . Le tante panchine gli hanno fatto perdere il ritmo partita e il fisico ne ha risentito . Così, una volta tornato all’Inter, Lukaku ha dovuto fare i conti con una nuova realtà: i suoi strappi non fanno più male, la sua potenza fisica non è più straripante. E la concorrenza di Dzeko è diventata un altro ostacolo nella doppia missione di riconquistare il popolo nerazzurro e un posto nell’élite della Serie A".

E il futuro? A oggi regna grande incertezza. "Lukaku è tornato all’Inter in prestito dal Chelsea per 8 milioni più bonus, con i due club che si sono stretti la mano, dandosi appuntamento alla prossima estate per provare a rinnovare l’intesa, prima di ragionare su un’operazione a titolo definitivo. Il desiderio di Lukaku è rimanere in nerazzurro, ma con questo ingaggio (12 milioni lordi) e queste prestazioni, è difficile dare per scontato il suo futuro a Milano", spiega la Gazzetta. E infatti l'Inter si sta guardando intorno. "Marcus Thuram era la prima scelta per il post Lukaku nel 2021, ma un brutto infortunio fece saltare l’operazione. Ora il francese è a scadenza col Mönchengladbach e deciderà il suo futuro entro fine mese: l’Inter ha avanzato la sua offerta, ma il Bayern è avanti. E poi c’è Firmino, che non ha ancora rinnovato col Liverpool e che avrebbe tutti i requisiti per essere da Inter. Contatti avviati, ma trattativa non semplice".

