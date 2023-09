La Juventus ritrova la vittoria dopo il pareggio rimediato nell'ultimo turno contro il Bologna. 2-0 per i bianconeri sul campo di un Empoli sempre più ultimo in classifica e ancora a zero punti. Decidono i gol di Danilo e Chiesa, con la formazione di Allegri che ha fallito anche un calcio di rigore con Vlahovic e colpito due legni con Milik e Kean. Nell'altra gara della serata il Lecce ha battuto la Salernitana ed è volata al secondo proprio assieme ai bianconeri. In gol Kristovic nel primo tempo, poi nel finale il raddoppio su calcio di rigore realizzato da Strefezza.