Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Cremonese Davide Ballardini analizza il ko per 3-0 subito per mano del Napoli soffermandosi anche sulla lotta al vertice in Serie A in generale: "Credo Che siano la squadra nettamente più forte in Italia, nel secondo tempo poi per loro è stato già facile. È chiaro che se non abbiamo mai vinto una partita evidentemente lo meritiamo, ma secondo me da qui alla fine la Cremonese farà delle ottime partite e arriverà anche la vittoria. È stata costruita benissimo, hanno perso dei giocatori e ne hanno presi altri straordinari, funzionali, è un piacere vederli giocare.