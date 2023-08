"Il PSG è un grande club, che cresce un po’ di più ogni anno: felice di far parte di un progetto così e voglio rimanere a lungo a Parigi. Parlavo con loro dallo scorso anno: a volte le cose richiedono tempo per realizzarsi, ma non ho mai avuto dubbi sulle mie intenzioni. Anche quando ero infortunato, i contatti non si sono mai interrotti". Queste sono le dichiarazioni di ieri di Milan Skriniar, che oggi con il PSG affronterà gli ex compagni dell'Inter nel test di Tokyo. "Frasi che hanno infastidito l’Inter: Skriniar, ancora lo scorso inverno, parlava con il club per il rinnovo", scrive la Gazzetta dello Sport.