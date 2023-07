Previsto per oggi un summit di mercato in casa Inter per parlare della situazione attacco dopo l'addio a Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, al momento ci sono due nomi che svettano su tutti: Folarin Balogun, 22enne talento americano dell’Arsenal, e Alvaro Morata, 30enne centravanti dell'Atletico Madrid. "Balogun sarebbe la scintilla finora mancata nella macchina di Inzaghi. Un attaccante imprevedibile che strappa e dribbla: tutto ciò che avrebbe dovuto dare Correa e invece mai si è visto. Poi Morata, usato sicuro che conosce la Serie A in ogni stadio, abituato alle ruvidezze dei difensori italiani e già testato a certi livelli. In più, almeno dal punto di vista del ruolo, lo spagnolo 30enne può occupare lo spazio del centravanti centrale lasciato vacante da Romelu, anche se all’occorrenza può pure vestirsi da seconda punta. La coppia è in generale la preferita per assorbire lo shock Romelu, in attesa di entrare nel vivo degli affari", si legge.

L'americano costa parecchio (circa 40 milioni) e per ora l'Arsenal non concede il prestito con obbligo. Lo spagnolo, invece, dopo il rinnovo vedrà scendere il valore della clausola da 20 a 12 milioni. La controindicazione, però, è l’assenza di Decreto Crescita che farebbe lievitare quasi al doppio del netto il lordo da pagare per lo stipendio. Altri nomi? La Gazzetta cita Elye Wahi, 20enne del Montpellier che costa almeno 30 milioni. Poi Taremi del Porto e anche Beto dell'Udinese.

