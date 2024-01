Francesco Acerbi è da tempo una certezza di Simone Inzaghi e dell'Inter. Parla da leader davanti alle telecamere, in campo ha fermato i grandi nove che ha affrontato, come Haaland, ma anche Giroud e Vlahovic. Un elemento fondamentale non solo in fase passiva, ma anche in quella propositiva, visto che si sgancia spesso per dare il via alla manovra. Come evidenzia Gazzetta.it nella sua analisi, ormai Acerbi è diventato un leader.

Le parole sulla Juventus, ma anche quelle prima della semifinale di Champions contro il Milan, hanno fatto intendere che lui ha preso le redini dello spogliatoio, caricando con grande personalità e determinazione tutto il gruppo. E l'auspicio di tutti è un 2024 sempre più brillante.