Euroderby archiviato con successo, ma fra tre giorni c'è la finale di Coppa Italia. E allora anche oggi Inzaghi ragiona su un turnover massiccio nonostante l'importanza del match col Napoli che può garantire la Champions del prossimo anno. "Asllani vede finalmente il campo dal 1’ e, assieme a Barella, riecco i centimetri di Gagliardini. Insomma, Brozo e Calha vengono messi in una teca in attesa della finale con la Viola. Per arginare le ali di Spalletti, invece, si azzarda la novità Bellanova a destra, coperto alle spalle da D’Ambrosio, napoletano di nascita, mentre sull’altra corsia si rivede dall’inizio Gosens", anticipa la Gazzetta dello Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa.

