Il centrocampo dell'Inter composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan convince anche Alessandro Del Piero. "Sono giocatori bravissimi dal punto di vista tecnico e con grande personalità, sono due o tre anni che dico che l’Inter ha la rosa più forte del campionato e lo continuo a dire - analizza Pinturicchio dagli studi di Sky Sport -. Quando ne hia tre che giocano con questa intensità e a questo livello ti puoi permettere qualsiasi cosa perché hai qualità e quantità. Possono soffrire solo nelle palle alte e nei calci piazzati per la fisicità, ma sul resto fanno una grande quantità di chilometri e giocano sempre con qualità il pallone. Anche sul palo di Calhanoglu poi Barella che colpo di tacco fa per Mkhitaryan? Poi certo che si arrabbia: se non fai gol dopo un assist così bello ti arrabbi oh (ride, ndr)".

