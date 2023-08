Nuova avventura per Martin Montoya, meteora con la maglia dell'Inter per 6 mesi nel 2016. Dopo essersi svincolato con il Betis Siviglia, l'esterno destro cresciuto nel settore giovanile del Barcellona ha deciso di ripartire dalla Grecia, firmando un contratto fino al giugno 2025 con l'Aris Salonicco. Montoya ha trascorso tre anni in Andalusia, dove era arrivato dal Brighton nel 2020.