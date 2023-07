"Essere stato riscattato dalla Salernitana è un onore, un piacere e una responsabilità". Parole e musica di Lorenzo Pirola, intervenuto in conferenza stampa nel ritiro granata di Rivisondoli.

"Venivo da anni in cui ero girato in prestito e poi tornavo alla base - ricorda l'ex difensore dell'Inter -. Dopo la scorsa stagione ho avuto la fortuna di trovare una società che crede in me e sono molto contento di rimanere a Salerno. La società ha fatto un investimento importante per tenermi qui e voglio dimostrare di valere lo sforzo del club". Per Pirola "è stata un'estate particolare perché c'è stato l'Europeo fino a fine giugno poi le vacanze ristrette e sono arrivato una settimana dopo in ritiro - aggiunge -. Mi sento bene fisicamente e sono sicuro che per la fine del ritiro sarò al pari degli altri. Quella che sta per cominciare non deve essere una stagione di consacrazione perché ho fatto un solo campionato in serie A e ho ancora molto da migliorare sia nei miei punti di forza che nei punti deboli".