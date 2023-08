La prima giornata della Serie A 2023/24 proseguirà oggi alle 18.30, con la sfida tra Torino e Cagliari che anche l'Inter osserverà interessata, in quanto avversaria dei sardi nel prossimo turno. Tra i convocati dei granata c'è anche Raoul Bellanova, che dopo aver salutato Milano è pronto per l'esordio in campionato con il Toro nella più classica delle sfide dell'ex. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

DIFENSORI: Bayeye, Buongiorno, N’Guessan, Rodriguez, Schuurs, Zima

CENTROCAMPISTI: Bellanova, Dembelè, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Linetty, Ricci, Tameze, Vojvoda,

ATTACCANTI: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Verdi, Vlasic