Sono ore calde in casa Roma per sbloccare l'affare Lukaku con il Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, a Londra sono arrivate Lina Souloukou, CEO della Roma, e Anna Rabuano, Chief of Financial Planning giallorosso. Il club vuole formalizzare l'operazione nella giornata di oggi e riportare in Italia l'attaccante belga ex Inter. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra le parti a cui dovrebbe prendere parte anche Lukaku. Chelsea e Roma si sono avvicinati all'intesa per un prestito secco oneroso a 5 milioni di euro, a Lukaku sono stati offerti 7,5 milioni netti.