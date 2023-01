Dopo la battuta d'arresto contro l'Aston Villa e il suo successivo sfogo, Antonio Conte torna a parlare in conferenza stampa prima dell'incontro col Crystal Palace. Provando a chiarire quanto affermato in merito alle ambizioni del suo Tottenham: "Devo studiare di più l’inglese, a volte torno a casa e me ne rendo conto. Non riesco a farmi capire bene Restare qui? Questo è un problema tra me e la dirigenza. C'è un progetto e devo cercare di costruire con il club e aiutarlo. Durante questo processo possono succedere mille cose. Il club può esonerare l'allenatore o possono esserci visioni diverse. Capisco che il mio inglese non sia così buono e che non capiate il mio pensiero. Ho solo detto cosa stiamo facendo, qual è il progetto, il programma.