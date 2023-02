Il divorzio traumatico tra Nicolà Zaniolo e la Roma che si è consumato nelle ultime settimane ha provocato molto dispiacere a Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, per un motivo preciso: "Ci sono situazioni esterne al contratto di lavoro che hanno condizionato la decisione di Zaniolo e della società sul mercato - le sue parole a margine della presentazione del Report 'Calciatori sotto tiro' -. La scelta di Nicolò è stata condizionata da soggetti che sono estranei al rapporto di lavoro. Noi dobbiamo normalizzare il nostro mondo per questo. C’è tanto di distacco nel vivere anche il calciatore come qualcuno che non può sbagliare".