Arrigo Sacchi non ha dubbi: l'Atalanta con Scamacca e De Ketelaere è da scudetto. E lo dice chiaro nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

L’acquisto di Scamacca la convince?

«E’ un ragazzo che conosco bene. Ha avuto una vita complicata fin dall’infanzia, nell’ultima stagione in Inghilterra non ha fatto benissimo, però credo che abbia notevoli potenzialità. Ha forza, tecnica, un ottimo tiro ed è un bravo ragazzo».

Assieme a Scamacca dovrebbe arrivare anche De Ketelaere, che ha deluso al Milan.

«Mi sembra chiara l’intenzione di Gasperini di puntare sulla voglia di riscatto di questi due elementi. Gian Piero è un allenatore che cerca il sacro furore nei suoi giocatori, la totale dedizione e chiede loro che abbiano un elevato spirito di squadra. Sono i segreti dei successi dell’Atalanta nell’ultimo periodo. Logico che sia Scamacca sia De Ketelaere dovranno calarsi all’interno della nuova realtà con questi obiettivi in testa».

E’ un’eresia pensare allo scudetto per l’Atalanta?

«Nella vita può succedere di tutto, quindi anche questo. Io ne sarei felicissimo perché sarebbe il successo delle idee e del lavoro. Però in Italia quante sono le squadre “provinciali” che hanno vinto il campionato? Le ultime che ricordo sono Samp, Verona e Cagliari. Aggiungiamoci pure il Bologna e la Fiorentina, e il Torino di Gigi Radice. In sostanza bisogna concludere che l’Atalanta, per arrivare allo scudetto, dovrebbe andare contro la storia centenaria del nostro calcio. Di certo, comunque, possono lottare e già conquistare un posto in Champions League sarebbe da considerare un’impresa».