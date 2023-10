"Vivo ancora una brutta sensazione, proveremo a prenderci la rivincita al ritorno. Dopo quella partita abbiamo fatto un ottimo lavoro ed è per questo che siamo in testa". Così Tijjani Reijnders racconta a Tuttosport cosa è successo dopo la sconfitta nell'ultimo derby della Madonnina. "Obiettivo scudetto? Sicuramente: vincerlo per ottenere la seconda stella del club, so quanto sia importante per la società e per i tifosi. Sarebbe bellissimo avere un ruolo in questa stagione".