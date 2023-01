Pochi giorni dopo aver vinto la Supercoppa Italiana contro il Milan per Simone Inzaghi e i suoi giocatori è tempo di affrontare l' Empoli in campionato. Secondo quanto riportato da Tuttosport , la formazione titolare sarà quella che ha battuto i rossoneri. Niente turnover quindi, stessi uomini anche in panchina considerato che figurano ancora tra gli indisponibili sia Brozovic che Handanovic .

Nella casella dei diffidati due nomi per l'Inter: uno è Barella, l'altro è l'allenatore, Inzaghi. Tra i toscani non ci sarà lo squalificato Marin. E attenzione al possibile gol dell'ex (per quanto ancora tesserato coi nerazzurri) visto che Zanetti schiererà Satriano in coppia con Caputo.